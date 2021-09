Sale a 360 il numero dei morti Covid in provincia di Ragusa

Ragusa - Ancora un decesso a causa del covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di Ragusa, di 90 anni, non vaccinato con patologie, ricoverato in Astanteria al Giovanni Paolo II. Sale quindi a 360 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus, decedute dall’inizio della pandemia.

I positivi sono in calo: complessivamente sono 591 (ieri erano 607), di cui, 533 si trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati, e 6 in Foresteria.

I dati per Comune: 13 Acate (-1), 9 Chiaramonte (+1), 50 Comiso (-13), 0 Giarratana (-), 22 Ispica (+1), 61 Modica (-5), 0 Monterosso Almo(-) 25 Pozzallo (-1), 149 Ragusa (+3), 29 Santa Croce Camerina (+6), 62 Scicli (+2), 113 Vittoria (-8)