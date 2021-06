San Leone, 29enne precipita dal tetto e muore: i carabinieri indagano

Agrigento - Sono ancora tutti da capire i motivi che hanno portato alla morte di un 29enne, precipitato giovedì notte dal tetto della sua casa al mare a San Leone, in via Morandi, riportando diverse fratture gravi. Soccorso sul posto dal 118 e trasportato d’urgenza prima all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi, vista le condizioni critiche, trasferito per al Villa Sofia di Palermo, dov’è deceduto stamattina. Resta da capire perchè sia salito sul tetto e come ne sia caduto. I carabinieri non escludono ancora nessuna pista, dal suicidio all’incidente, e al momento stanno interrogando i familiari della vittima.