Sandra e Sebiana, il sorriso di due splendide amiche

Modica - Solari, luminose, sorridenti.

Sandra e Sebiana. Una vita breve ma fatta di positività, di amore. Modica piange oggi Sandra Spadaro, commessa 34enne stroncata da una ischemia cerebrale. La famiglia, nel momento di massimo dolore, ha compiuto il gesto più nobile, ha scelto per la donazione degli organi. E così altre persone potranno continuare a vivere grazie al gesto di Sandra.

Già Sandra, il cui dolore più grande è stato la scomparsa dell'amica Sebiana Gesso, di appena 30 anni, nel marzo 2021. Sebiana era originaria di Pachino ma si era trasferita a Modica da diversi anni e aveva lavorato come barista in un paio di locali del centro storico. Quel lutto aveva accompagnato Sandra, che oggi ci ha lasciati con il messaggio più alto: l'amore per gli altri.