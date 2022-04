Scicli, genitori dormono con pitbull nel letto, cane azzanna figlio 3 anni

Scicli - E' ricoverato in chirurgia all'ospedale maggiore di Modica il bambino di appena tre anni di Scicli azzannato ieri sera dal pitbull dei suoi genitori.

Pare che il padre e la madre del piccolo abbiano l'abitudine di dormire con il cane a letto. Quando il bambino si è svegliato nottetempo, per cercare la mamma, il cane, indispettito dall'invasione del suo campo, ha azzannato il piccolo, che ha riportato lesioni al collo e al viso. Il bambino è stato sedato ed è ricoverato in sala rossa, in chirurgia.