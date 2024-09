Scicli, i pompieri salvano una cagnolina caduta in un pozzo. VIDEO

Scicli - Nella serata del 19 settembre la squadra dei Vigili del fuoco di Modica interveniva per il salvataggio di un'anziana cagnolina in ccontrada Arizza. L'animale caduto accidentalmente in un pozzetto si inoltrava all'interno di un tubo in cemento interrato utilizzato per l'irrigazione. I Vigili del Fuoco, dopo aver intercettato l'esatta posizione dell'animale all'interno della tubazione e senza non poche difficoltà, sono riusciti a liberare e portare in salvo la cagnolina consegnandola sana e salva ai legittimi proprietari.