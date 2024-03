Scicli, infarto fulminante: muore mentre va a prendere il nipotino

Scicli - Un cittadino albanese è deceduto due sere fa, dopo un improvviso malore che lo ha costretto ad accasciarsi a terra. Il 65enne era andato a prendere il nipotino quando un infarto fulminante ha provocato il decesso istantaneo, così come appurato dai sanitari del 118 accorsi in via Biancospino. La salma dell’uomo, che allo stato attuale si trova nella camera mortuaria del cimitero di Scicli, sarà trasferita nella sua terra d’origine.