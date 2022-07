Scicli, prende una multa e sperona e picchia due vigilesse a caso

Scicli - Due agenti della polizia locale di Scicli sono stati aggredite oggi alle 13,30 mentre intervenivano in via Ponchielli in seguito a un incendio.

Un uomo alla guida di una vettura, S.S. le sue iniziali, ha speronato l’auto della polizia di Scicli, sbarrandole poi la strada.

Una volta sceso dal proprio mezzo, ha sferrato dei pugni all’auto di servizio della municipale, aggredendo fisicamente le due agenti in servizio.

Il motivo dell’aggressione, la pretesa che gli venisse annullato un verbale che altri agenti di polizia gli avevano comminato per una sosta vietata in stalli riservati alle moto. Una multa, peraltro, di lieve entità.

Le due agenti hanno riportato lesioni con prognosi di otto giorni ciascuno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Modica, che hanno tratto in arresto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Il soggetto si trova ora ai domiciliari.