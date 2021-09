Scontro frontale tra vetture a Malta: gravemente ferito un 19enne catanese

La Valletta- Malta. Verdi nero per un catanese a Malta.

Un catanese di 19 anni di Catania è rimasto gravemente ferito, lo scorso venerdì sera dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Naxxar a Malta. Un’auto guidata da un maltese di 50 anni con una passeggera di 48 anni a bordo è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un’altra vettura guidata dall’italiano.

Il giovane catanese ha subito ferite gravi mentre la donna è rimasta leggermente ferita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Protezione civile. La polizia maltese sta indagando sulle dinamiche sull’incidente.