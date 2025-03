Scontro in tangenziale, muore in scoooter Santo Pellegrino. FOTO

Messina - Un 66enne, Santo Pellegrino, è morto stamattina a Messina in un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria San Giovanni, lungo la tangenziale della città. Pellegrino, marito di Agnese Falgetano, una delle vittime dell’alluvione di Giampilieri, era in sella a uno scooter Kymco 300 che, per cause ancora da accertare, ha urtato contro un’auto all’ingresso del tunnel. Apparso in gravissime condizioni ai primi soccorritori, Pellegrino è morto non appena arrivato al pronto soccorso del Policlinico.

Santo era molto conosciuto nel mondo della pallacanestro cittadina. Aveva perso la moglie nella tragica alluvione che colpì Giampilieri, Scaletta e Santo Stefano Briga. Pellegrino lascia due figli. Dario e Antonino devono fare i conti oggi con un’altra tragedia che ha colpito la loro famiglia. La mamma, la signora Agnese Falgetano, è una delle 37 vittime della tragica alluvione dell’ottobre 2007 a Giampilieri, Scaletta e Santo Stefano Briga.

Proprio Santo aveva chiamato i soccorsi e la sua voce risuonò in tutta Italia, emblema di una tragedia che scosse profondamente il territorio. L’uomo era stato massaggiatore di molte società di pallacanestro e proprio per questo la Fip ha voluto ricordarne la figura, manifestando il proprio cordoglio: “Santo Pellegrino era il massaggiatore storico di molte società di basket messinese e grande appassionato di palla a spicchi, tanto da aver ricoperto anche il ruolo di dirigente. Alla famiglia Pellegrino vanno le condoglianze della presidente Fip Sicilia Cristina Correnti e del Consiglio direttivo a nome del comitato regionale”.