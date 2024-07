Scooter contro auto, muore Salvo Oliva, 16 anni

Lentini, Siracusa - È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Lentini. La vittima è un 16enne, Salvo Oliva, studente del Liceo Scientifico. Gravemente ferito l’amico che era con lui sullo scooter. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in via Agnone il giovane, che era alla guida del mezzo a due ruote, si è scontrato con un’auto. Un’impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ragazzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’amico è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sembra che il conducente della macchina sia scappato a piedi in preda al panico ma è stato subito rintracciato, mentre la Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi.

Indagano i carabinieri ed è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.