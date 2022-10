Scoppia rissa in famiglia: aggrediti anche i carabinieri

Licata - Per motivi sconosciuti scoppia una rissa fra componenti della stessa famiglia, e all’arrivo dei carabinieri, accorsi per sedare il parapiglia, si scagliano contro gli uomini in divisa. Tre pescatori licatesi di 52, 23 e 19 anni, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati arrestati, in flagranza di reato, dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Licata, unitamente ai militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina.

Devono rispondere delle ipotesi di reato di rissa aggravata, resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, sono stati posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.