Scout bloccati da una frana e un torrente in piena a Monterosso Almo

Monterosso Almo - Brutta avventura ieri pomeriggio - fortunatamente a lieto fine - per 5 scout bloccati da una frana e da un torrente in piena in contrada Canalazzo, a Monterosso Almo. A raccontare la vicenda, sui canali social, gli stessi uomini della Protezione Civile siciliana che li hanno tratti in salvo (nella foto).

“Un po’ di paura per gli scout che hanno ringraziato i loro soccorritori - raccontano i volontari dell’Odv cod. 604 di Monterosso -, che hanno agito avvalendosi del verricello in dotazione al mezzo dipartimentale, con cui stavano svolgendo servizio di pattugliamento per l’antincendio boschivo. I soccorsi sono stati coordinati dal Nopi di Ragusa, Giovanni Zacco, in costante contatto con la Soris”.