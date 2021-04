Sei morti per Covid in Sicilia il 15 aprile

Ragusa - Sono stati 1.450 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.542. I morti sono stati invece 6 (ieri 33) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.107. E' questo si evince dal bollettino covid del 15 aprile del ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati riscontrati con 30.427 tamponi e così il tasso di positività scende al 4,7% (ieri era 5,2%). In ospedale ci sono 1.402 persone, 184 delle quali in rianimazione e 184 in terapia intensiva con un leggero calo. I guariti sono stati 802 e il numero degli attuali positivi in Sicilia sale così a 24.774 (dei quali 23.372 in isolamento domiciliare).

LE PROVINCE. C'è il sorpasso di Catania su Palermo dove evidentemente le misure di contenimento hanno avuto un effetto. Ecco il dettaglio:

Palermo: 59.366 casi complessivi dall'inizio della pandemia (315 nuovi casi)

Catania: 49.110 (475)

Messina: 23.076 (122)

Siracusa: 13.460 (165)

Trapani: 12.218 (99)

Ragusa: 10.343 (40)

Caltanissetta: 9.515 (87)

Agrigento: 9.378 (95)

Enna: 5.507 (52)