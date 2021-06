Shock anafilattico a 18enne, poliziotti trapanesi a tutto gas in ospedale

Trapani - “Devo ringraziare i miei due angeli per la loro prontezza, il coraggio e la professionalità, perché senza il loro intervento avrei potuto mettere seriamente a rischio la mia vita”. Attraverso una lettera di ringraziamento pubblicata oggi sui social dalla Questura trapanese, Elvira - una ragazza francese appena maggiorenne, in vacanza in Sicilia con un’amica - ha voluto pubblicamente esprimere la propria gratitudine per il fulmineo e provvidenziale intervento effettuato dai poliziotti che le hanno salvato la vita.

E' la sera del 10 giugno quando una volante, in transito per un banale controllo del quartiere, s'accorge d'un tratto della presenza in Via Torrearsa di due giovani, di cui una distesa a terra in conclamate difficoltà respiratorie. L’amica, spaventata e con le lacrime agli occhi, raccontava che subito dopo aver cenato in un locale cittadino, Elvira aveva iniziato ad accusare malori, forse per aver ingerito inconsapevolmente del cibo di cui non sapeva di essere allergica.

Gli agenti, accortisi della drammaticità della situazione e ritenendo di non poter attendere l’arrivo dell’ambulanza, hanno immediatamente trasportato la ragazza con l’auto di servizio a sirene spiegate in ospedale: giunti a tutto gas e in pochissimi minuti al pronto soccorso, Elvira è stata ricoverata in codice rosso e affidata ai sanitari, che l'hanno ristabilita poco dopo. Lei e la sua amica hanno così potuto continuare serenamente le loro vacanze sull'Isola.