Si denuda e mostra foto oscene alla nipotina di 6 anni, nonno in carcere

Sciacca, Ag - Avrebbe mostrato alla nipotina di 6 anni delle fotografie a contenuto pornografico, spogliandosi lui stesso davanti ai sui occhi: per il nonno, un 66enne trapanese, il tribunale di Sciacca ha disposto oggi la custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono a fine agosto scorso: a raccontare l'accaduto ai propri genitori è stata la stessa bambina.

Conferme sono arrivate poi agli inquirenti dalla valutazione della psicologa e dall'analisi del cellulare dell'indagato: gli accertamenti sul telefonino hanno infatti rilevato accessi a siti porno nei giorni in cui la piccola era con lui. L’uomo, oltre a far vedere alla piccola immagini di persone nude intente probabilmente in atti sessuali, in diverse occasioni si sarebbe lui stesso denudato completamente in bagno mostrandole i genitali.