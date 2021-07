Si leva la maglietta, i tifosi la toccano VIDEO

Roma - Virale sul web il video di una ragazza che, nel bel mezzo dei festeggiamenti in piazza per la vittoria dell’Italia sulla Spagna, si solleva la maglietta e resta in topless, venendo immediatamente palpeggiata al seno dai tifosi intorno: le immagini sono state girate a Piazza del Popolo e il filmato sta accendendo un vivace dibattito online tra chi pensa che la giovane sia stata vittima di un abuso incivile e chi invece minimizza il gesto come goliardata.

“Se una ragazza si tira su una maglietta i tifosi si possono sentire autorizzati a toccarla e assaltarla. Tutto normale. Un esempio di rara efficacia su cosa significhi la parola BRANCO” scrive la giornalista Selvaggia Lucarelli, condividendo anche lei le immagini sui suoi profili social. Le fa eco nei commenti, l’attivista per i diritti delle donne Carlotta Vagnoli: “Per tutte le persone che eh ma lei che si mette in mostra però se le cerca, ricordo una cosa semplicissima - aggiunge -: tra mostrare e toccare c’è di mezzo una cosa (essenziale quanto elementare) che si chiama consenso”.