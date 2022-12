Si schianta nella notte con lo scooter contro un'auto, muore 16enne

Acireale - Tragico incidente stradale nella notte in pieno centro ad Acireale. Attorno alle 3, sul centralissimo viale Kennedy, all'incrocio con corso Italia, impatto fatale per giovanissimo centauro di 16 anni, di Acireale, alla guida di uno scooter, deceduto dopo un terribile scontro con una Audi Q8. La vittima era a bordo di uno scooter Honda Sh e, sarebbe andato in collisione in prossimità del crocevia di Corso Italia con l’Audi guidata da un cittadino albanese di 23 anni. Il ragazzo in sella allo scooter che indossava il casco dopo il terribile scontro è stato disarcionato dal sellino del due ruote finendo rovinosamente sul selciato. E' morto sul colpo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 subito accorsi sul luogo dell’incidente.