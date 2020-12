Si suicida in videochiamata con la figlia di 6 anni per vendicarsi della ex

Torino - Ha video chiamato la figlia più piccola, di soli 6 anni, sparandosi e togliendosi la vita “in diretta”. Per punire così l’ex moglie che l’aveva abbandonato: scioccando la bambina. E’ accaduto domenica sera, 20 dicembre, in un piccolo paese del Canavese, ma la terribile vicenda è stata resa nota alla stampa solo ora. Un gesto premeditato e pianificato, come dimostra la lettera d’addio lasciata dal 53enne sul tavolo, in cui accusa l’ex moglie di averlo rovinato denunciandolo ai carabinieri lo scorso gennaio, quasi un anno fa, per minacce di morte e maltrattamenti. Questa estate la separazione legale della coppia e l’allontanamento della donna e dei tre in una comunità protetta, lontano dalla casa di famiglia. A dare l’allarme una vicina che ha sentito il colpo di pistola e ha chiamato i carabinieri: quando ambulanza è arrivata, l’uomo era già morto.