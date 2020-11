Si sveglia, accoltella moglie e suocera e tenta il suicidio

Milano - È morta questa mattina all'ospedale Niguarda la 92enne accoltellata ieri all’alba, insieme alla figlia di 62 anni, dal genero Giuseppe Bianco nel loro appartamento in via Lambruschini. La moglie dell'operaio in pensione, invece, ha lasciato la terapia intensiva per essere trasferita in un reparto di degenza ed è in condizioni gravi ma stabili.

L’anziana era stata ricoverata d’urgenza, ma le ferite riportate all'addome e al torace hanno leso organi vitali ed erano troppo profonde per cavarsela. Dopo l’aggressione alle due donne, l’uomo ha chiamato il 188 e poi ha cercato di uccidersi, riuscendo però solo a ferirsi superficialmente. Attualmente è piantonato dai carabinieri al San Carlo.