Sicilia, auto contro sccoter, muore giovane

Mazara del Vallo - Un giovane di origini nigeriane e' morto in un incidente stradale sulla statale che collega Mazara del Vallo a Campobello di Mazara. Secondo le prime informazioni la vittima stava percorrendo la strada con un ciclomotore, quando e' stato travolto da un'auto che proveniva in direzione opposta e stava effettuando un sorpasso.

L'episodio e' avvenuto ieri sera al km 58 della Ss115, in un tratto privo di illuminazione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Mazara del Vallo e i carabinieri. Sono ancora in corso le procedure di identificazione della giovane vittima che non aveva i documenti con se. Il corpo della vittima e' stato trasferito all'obitorio.

Il conducente dell'auto e un'altra persona che si trovava a bordo, invece, sono stati trasferiti all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.