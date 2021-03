Sicilia, Razza intercettato al telefono: «I morti spalmiamoli un poco»

Palermo - “Spalmiamoli un poco” diceva il 4 novembre scorso l'assessore alla Salute Ruggero Razza, intercettato dai carabinieri al telefono con Letizia Di Liberti, che doveva comunicare i dati dei decessi Covid in Sicilia all'Iss, per la consueta revisione dei colori regionali. “I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?” chiede la dirigente generale a proposito dell’allarmante dato sui morti a Biancavilla, in provincia di Catania. “Ma sono veri?” risponde Razza. “Sì, solo che sono di tre giorni fa”. “E spalmiamoli un poco”. Da qui l’accusa di falso in atto pubblico, che gli è costata oggi l’avviso di garanzia. Ma sono decine le chiamate registrate dagli inquirenti. Ce n’è anche per il funzionario Salvatore Cusimano, attualmente ai domiciliari con Di Liberti e il collaboratore esterno ai flussi, Emilio Madonia.

Cusimano fa il riepilogo dei contagi del 19 marzo scorso: “61 Agrigento, 75 Caltanissetta, 90 Catania, 508 Palermo…” . “Ma che dici? Che dici? - urla Di Liberti -. No, scusa non può essere, se sono quei i dati definitivi Palermo va in zona rossa subito subito. Ma li avete messi i dati dell’ospedale Cervello?”. “No, no, no, senza Cervello, senza Cervello”, che aveva comunicato altri 228 pazienti positivi. “A questo punto io scenderei sotto i 400 su Palermo – è la soluzione escogitata dalla dirigente -. Ho parlato con Ruggero e facciamo il punto domani”. “Di queste cose qua?” domanda Cusumano. “Sì, sì, sì, quindi 506 lo portiamo a 370… che ne so una cosa di queste, sono numeri esageratissimi… e ci aggiungiamo 1.000 tamponi”. E così, quel giorno, i contagiati ufficiali furono 370.