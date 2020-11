Sicilia, sub trovato morto

Messina -Era disperso da ieri sera e i familiari ne avevano segnalato la scomparsa, dopo che non era rientrato a casa. Stamani, dopo una notte di ricerche, i sommozzatori della Guardia Costiera di Messina hanno trovato in mare il corpo del 53enne Antonino Mantineo, nelle acque a nord della Zona Falcata.

E’ lì che l’uomo, sub per passione, si era immerso, poi forse ha avuto un malore. Al magistrato di turno e al medico legale il compito di chiarire le cause della morte. Mantineo era titolare di un’azienda di infissi. Era sposato e aveva tre figli.