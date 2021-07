«Siete lesbiche, via dalla spiaggia». Un ragazzino le difende VIDEO

Napoli – Cacciate in malo modo dalla spiaggia perché lesbiche: online le immagini dell'episodio denunciato nel weekend da due ragazze partenopee, Francesca e Martina, invitate a lasciare la spiaggia di Miseno, a Bacoli, da un anziano e sua figlia, infastiditi dai loro "atteggiamenti".

«Andatevene su una montagna stupide, date il cattivo esempio ai nostri bambini» dice l'uomo, che andrebbe preso invece a "modello". Insultato anche un giovane, che s'è intromesso per difendere le due dalle invettive del vecchio invasato: «E' una cosa normalissima» ha replicato. Purtroppo non per tutti, ancora.