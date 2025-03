Sindaco di Vittoria Aiello aggredisce funzionario comunale, c'è una denuncia

Vittoria - Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello avrebbe aggredito ieri un funzionario comunale, che ha sporto denuncia.

Durante una riunione di confronto sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche legate ai fondi Pnrr, insoddisfatto dalle risposte ricevute dal funzionario il sindaco Aiello avrebbe invitato prima quest’ultimo a lasciare la riunione, apostrofandolo pesantemente, e poi, al diniego di quest’ultimo, lo avrebbe strattonato per invitarlo ad andarsene. È stata sfiorata anche la lite corpo a corpo sebbene siano intervenuti alcuni dei presenti per portare la calma. Il funzionario è andato a denunciare le circostanze al commissariato di Polizia mentre, in serata, la vicenda è stata resa di pubblico dominio dal consigliere Vinciguerra che ha chiesto le dimissioni del sindaco e ha annunciato che informerà il Prefetto.