Solo giovani e belle: allergologo si finge ginecologo per molestarle

Monreale - Ai domiciliari con braccialetto elettronico un medico 60enne, Lorenzo Barresi, indagato per violenza sessuale aggravata durante almeno 12 visite specialistiche ad altrettante donne. Solo giovani e belle, però. Il dottore, specializzato in allergologia, esercitava abusivamente come ginecologo e senologo in ambulatori privati nelle province di Palermo, Messina e Catania.

Le indagini dei carabinieri sono partite a maggio dalla denuncia di una ragazza, costretta a spogliarsi e subire palpeggiamenti in zone intime, con la scusa di ulteriori necessità diagnostiche rispetto alla consulenza richiesta. I riscontri ottenuti da altre vittime hanno accertato come la condotta dell’uomo “fosse sistematica e messa in atto solo nel corso di visite a pazienti giovani o piacenti, tutte fra i 20 e i 45 anni”.