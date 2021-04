Sono 33 i morti in un giorno in Sicilia il 14 aprile

Ragusa - Sale ancora il ritmo dei contagi in Sicilia, ormai quasi inesorabilmente indirizzata verso un nuovo lockdown se vuole piegare la curva dei contagi che anche oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute, continua a impennarsi pericolosamente. Sono 1542 i nuovi casi di coronavirus su 29.503 tamponi (ieri 1384 su 27.618) e si contano purtroppo altri 33 siciliani morti a causa del Covid. Anche a livello nazionale balzo in avanti dei contagi.

La Sicilia è ancora terza per numero di contagi giornalieri per il terzo giorno consecutivo. Il numero degli attuali positivi è di 24.132 con un decremento di 539 casi rispetto a ieri; i guariti sono 2.048. Negli ospedali i ricoverati sono 1.415, 25 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 189, 9 in più rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province, Palermo registra un nuovo record con Palermo 566 nuovi casi, Catania 343, Messina 127, Siracusa 105, Trapani 104, Ragusa 58, Caltanissetta 79, Agrigento 128, Enna 32.