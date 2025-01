Sparisce la cagnolona Mimì, ritrovata un mese dopo a 150 chilometri

Pontedera, Pisa - Tra Montecastello e Braccagni ci sono quasi centocinquanta chilometri. Mimì è una femmina di pastore maremmano di quattro anni e, al freddo dell'inverno, ha percorso tutti quei centocinquanta chilometri, vagando senza una meta. È scappata da casa a Montecastello, nel comune di Pontedera in provincia di Pisa, a fine novembre. I suoi padroni l'hanno cercata, aiutati da passanti o volontari. Mimì è stata vista in Valdera, nel Comprensorio del Cuoio, in Valdelsa e poi in Maremma. Alla fine, agli albori del 2025, è stata trovata definitivamente a Braccagni, non lontano da Grosseto, ed è stata portata a casa.

Ha quindi un finale lieto una delle vicende che più hanno fatto parlare di sé nelle ultime settimane. Mimì era stata adottata da poco da una famiglia della piccola frazione alla periferia di Pontedera. Veniva da una storia di maltrattamenti prima di esser stata presa in carico dal canile di Lajatico e poi affidata alla famiglia di Montecastello. Il 30 novembre però era uscita di casa ed era fuggita, lasciando i padroni in preda all'apprensione.

Nei giorni successivi sono partiti appelli sia su WhatsApp sia sugli altri social network come Facebook, dove la foto di Mimì è stata condivisa più volte con la speranza di avere sue notizie. Qualcuno l'ha vista a San Miniato, altri a Castelfiorentino in provincia di Firenze, altri ancora nel Senese e infine anche a Paganico, nel Grossetano. I proprietari e i volontari del parco canile 'La Valle incantata' di Lajatico e dell’Associazione Amici animali a 4 zampe l'hanno cercata in tutti i modi. Il passaparola, attraverso quattro province e centocinquanta chilometri, si era fatto caldissimo.

A inizio 2025, poi, la svolta. A Braccagni i volontari hanno notato la cagnolona bianca e scoperto che si trattava proprio di Mimì. "Lo avevamo scritto e lo abbiamo fatto. Oggi finalmente abbiamo riportato Mimì a casa. Ringraziamo tutti voi che insieme a noi a seguito la vicenda con apprensione in queste settimane, a chi ci ha inviato segnalazioni di Mimì che ci hanno permesso di localizzarla. Grazie a Federica Bellone, Beatrice Darini, i volontari della VAB di Sassofortino e la stradale di Orbetello per aver conseguito la cattura. Oggi siamo scesi fino a Grosseto per recuperarla e stasera ci siamo incontrati con la Famiglia Ballini al Parco Canile a Lajatico dove Mimì e i suoi proprietari si sono riuniti" hanno scritto da La Valle Incantata. Un bel lieto fine per iniziare al meglio il 2025.