Sta meglio la mamma modicana 28enne positiva che ha fatto cesareo

Modica - Sono migliorate le condizioni cliniche della mamma 28enne modicana, positiva al COVID e ricoverata in gravi condizioni al policlinico San Marco di Catania dopo avere dato alla luce il proprio figlio con parto cesareo, lo scorso 15 agosto.

La donna aveva patito non poco per fronteggiare il suo deficitario quadro clinico. Al nono mese di gravidanza e dopo tre accessi al pronto soccorso del nosocomio ragusano, a cui sono seguite altrettante dimissioni, è arrivato anche l’invito a procurarsi una bombola d’ossigeno per migliorare a domicilio il suo quadro cardiopolmonare.

Una richiesta paradossale se si pensa che la donna, positiva al Covid, non avrebbe potuto muoversi per procurarsi la bombola in regime di isolamento da contagio. La situazione, però, è degenerata al quarto accesso in area emergenza, quando è stato disposto l’immediato intervento con il parto cesareo per fare nascere il figlio. Quindi, il trasferimento in gravi condizioni, al Policlinico San Marco di Catania, dove si trova tutt’ora, in regime di terapia Ecmo tecnica di circolazione extracorporea utilizzata in ambito di rianimazione per trattare pazienti con insufficienza cardiaca e respiratoria acuta grave.

I carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno acquisito le cartelle cliniche della donna e hanno aperto un fascicolo d’indagine per verificare se sono stati adottati tutti i protocolli. Non risultano iscrizioni di indagati.