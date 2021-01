Strangola la moglie 90enne malata di Alzheimer e chiama la figlia

Milano - Un uomo di 88 anni ha strangolato la moglie in casa e poi ha chiamato la figlia, confessandole l'efferato gesto. È successo questa mattina poco dopo le sei, in un appartamento in via Risorgimento a Sesto San Giovanni, nell'hinterland del capoluogo lombardo. La donna, una volta saputo quanto successo ha dato l'allarme al 118 che intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne la morte. La vittima, 90enne, soffriva di Alzheimer: sul posto intervenuti i carabinieri che, dopo i rilievi del caso, hanno arrestato il marito e lo stanno interrogando per capire le motivazioni del gesto.