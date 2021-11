Sulla statale Maremonti come a Le Mans: 25 motociclisti multati

Siracusa - Un tratto della Statale Maremonti, in direzione di Buccheri, usato come circuito di Moto Gp da 25 motocilisti, incappati nei posti di controllo dei carabinieri mentre sfrecciavano in strada a tutto gas. Tutti sanzionati: chi per guida pericolosa, chi per sorpasso con striscia continua, altri ancora perché senza assicurazione. Non è la prima volta che gruppi di centauri si organizzano gare spericolate sulla SS 124, che alterna curve a rettilinei come una vera pista.