Suv contro scooter, Giuseppe Carista muore a 21 anni

PALERMO – Incidente mortale stanotte al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Nello scontro tra un Suv e uno scooter in via Li Bassi ha perso la vita Giuseppe Carista, 21 anni (foto). Ancora incerta la dinamica dell’incidente. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi del personale del 118 giunti sul posto.

Le indagini sono condotte dalla sezione Infortunistica della polizia municipale del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione lo scooter su cui viaggiava Carista si sarebbe schiantato contro la fiancata destra del Suv Audi, Carista sarebbe morto subito dopo l’impatto.