Taormina, giovane motociclista precipita dai tornanti, è gravissimo

Taormina - Si schianta con la moto contro un muretto e vola nel burrone. Il gravissimo incidente è accaduto, all’1 della notte scorsa, a Taormina, quando un 17enne, originario della Costa d'Avorio e residente a Roccalumera, è volato in una scarpata sulla via Roma nei pressi del noto Hotel San Domenico.

Il giovane si trovava in sella al uno scooter Honda quando in prossimità di una curva, si è schiantato prima contro il muretto che delimita l’arteria ed è stato sbalzato nel vallone sottostante. Alla scena hanno assistito alcuni testimoni che immediatamente hanno fatto scattare i soccorsi.

Sul posto carabinieri della compagnia di Taormina e i vigili del fuoco del distaccamento di Letoianni. Alle prime luci dell’alba per le ricerche sono stati utilizzati anche un drone ed un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania. Il giovane stamani è stato ritrovato oltre 100 metri a valle. E' stato recuperato e trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.