Tentano furto con la spaccata a Comiso. Va male

Comiso - Durante la notte scorsa, intorno alle 2:30, dei ladri hanno tentato l’ennesimo furto con spaccata, stavolta in via San Biagio a Comiso. Preso di mira un negozio di telefonia. Il malvivente ha tentato, utilizzando una Lancia Y vecchio modello, per ben tre volte, con il sistema dell’ariete, di sfondare la vetrina, ma inutilmente perché è scattato l’allarme.

Si presume che si tratti della stessa banda di vittoriesi, più o meno organizzata, che sta tenendo sotto scacco la città ipparina, e che stavolta ha deciso di trasferirsi.