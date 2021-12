Scicli - Tentato furto di un'auto in pieno giorno al parcheggio coperto di via Badiula a Scicli. E' successo ieri. Un giovane, rientrato da lavoro nel tardo pomeriggio, ha trovato la propria vettura con un finestrino rotto e i cavi del quadro sfilati dalla plancia. L'auto era stata parcheggiata in mattinata, quindi il ladro ha agito durante la giornata approfittando della scarsa luminosità e frequentazione del luogo.

Quello dei furti di auto è un fenomeno al momento poco diffuso a Scicli.