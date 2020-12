Terremoto in Sicilia orientale

Terremoto alle 21,27 in Sicilia orientale, di magnitudo di 4,6. Il sisma è durato una decina di secondi ed è stato sentito distintamente in tutta la Sicilia orientale. L'epicentro in mare al largo di Scoglitti, nel tratto di mare antistante Vittoria. Il sisma è stato anticipato da un forte boato.

Non si segnalano feriti, nè danni significativi a cose. Molte persone sono uscite per strada.

Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 16 chilometri.

I vigili del fuoco rendono noto che, al momento, pervengono loro solo «richieste di informazione, nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni».

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha affermato che non sono stati segnalati danni. Centinaia di cittadini di Licata sono scesi dalle proprie abitazioni per riversarsi in auto e a piedi nei piazzali lontano dalle strutture. "Abbiamo paura", hanno detto. "Non torneremo a casa stasera".

Al momento ci sono solo "richieste di informazione, nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni" sulla forte scossa di terremoto che si è registrata in Sicilia orientale. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia di Catania, oltre che a Siracusa.