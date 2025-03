Torino, pullman turistico cade nel Po in piazza Vittorio Vittorio

Torino - Un pullman turistico è caduto nel Po in piazza Vittorio Veneto, sfondando una parte del parapetto lungo Corso Cairoli in prossimità del semaforo del ponte Vittorio Emanuele. È stato estratto il corpo di una persona, presumibilmente dell'autista, che è stato coperto dai soccorritori. Non c'erano altre persone a bordo e nessun altro è stato soccorso. L'uomo, parcheggiato in piazza Vittorio, sarebbe arrivato dritto in retromarcia sul parapetto, sfiorando due persone. Un ragazzo e una signora sono stati soccorsi e portati via in ambulanza ma non sarebbero gravi. I pompieri ipotizzano un malore.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, poco prima delle 18. Sul posto numerose ambulanze e mezzi delle forze dell'ordine, e gruppi di curiosi che osservano e fotografano dal ponte e dal LungoPo. Non si conoscono al momento le cause dell'incidente ma alcuni testimoni avrebbero descritto una manovra in retromarcia sbagliata.