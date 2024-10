Torna a casa ma c’è un bimbo nel suo balcone

Giarre - Una coppia di 33enni, italiano lui, di origine straniere lei, è stata denunciata da carabinieri di Giarre per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. I due, che hanno un figlio di cinque anni, approfittando dell’assenza della proprietaria, un 59enne invalida civile, con flex e cacciavite avevano forzato la porta di casa e stavano montando, al posto della serratura, un chiavistello con lucchetto. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione della proprietaria dell’alloggio popolare in cui vive dal 1983 che, tornata casa dopo alcuni giorni di assenza, dal cortile del palazzo ha notato la presenza di un bambino nel balcone del suo appartamento. Arrivati nell’abitazione i carabinieri hanno scoperto la coppia stava cercando di occupare la casa della donna. I militari intervenuti si sono prima premurati di cercare un parente che potesse accudire il bambino e poi hanno portato i due 33enni in caserma dove li hanno denunciati.