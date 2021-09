Tragedia a Favignana, 25enne stroncato da un infarto

Favignana – Un giovane palermitano di 25 anni è morto sull’isola maggiore delle Egadi, a causa di un arresto cardiaco che l’ha stroncato improvvisamente mentre era in casa da solo. Il ragazzo è stato trovato senza vita ieri sera, nel suo appartamento, dagli operatori del 118.

Si tratterebbe di un lavoratore stagionale, che si trovava nella località balneare per lavoro. Nella notte il suo corpo è stato trasferito a Trapani, a bordo di una motovedetta dei carabinieri. In corso le indagini per appurare cause e ora esatta del decesso.