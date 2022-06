Travolta dalla sua auto mentre scaricava la spesa, muore donna

Bronte, Catania - Una donna di Bronte è morta stamani in via Udine. La donna stava scaricando la spesa dalla sua Smart, quando la macchina è si improvvisamente rimessa in marcia trascinandola lungo la strada in discesa.

La donna ha gridato allarmando i vicini che hanno subito chiamato i soccorsi, ma nel frattempo è deceduta travolta dalla sua stessa vettura. La via Udine è una strada in forte pendenza ed è probabile che la vittima non avesse inserito il freno a mano. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e la Polizia Locale.