Tredicenne investita da uno scooter: ricoverata in gravi condizioni

Palermo - È stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia, dopo essere stata investita da uno scooter Liberty 125 in corso Calatafimi. G.T. di 13 anni, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per un’emorragia cerebrale, si trova in prognosi riservata. L’incidente stradale, sul quale indagano i vigili della sezione Infortunistica, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18, all’altezza dell’istituto “Maria Adelaide”.

Al loro arrivo, i vigili non hanno trovato nessuno sul luogo dell’investimento. La piccola era già stata soccorsa e trasportata in ospedale dal 118 e la moto rimossa. Il coinvolgimento della ragazzina non era stato comunicato alla centrale operativa dei vigili e dunque il loro intervento ha tardato di qualche ora. Le indagini successive dei vigili hanno permesso di ricostruire la vicenda e sono in corso ulteriori accertamenti. Il motociclista venticinquenne, ferito e medicato al pronto soccorso del Civico, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Adesso rischia un’accusa per lesioni gravi. Pare che la piccola non stesse attraversando sulle strisce pedonali, presenti poco più avanti il luogo dell’impatto.