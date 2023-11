Trovato il cadavere di un 40enne in strada a Pozzallo, forse overdose

Pozzallo - È giallo a Pozzallo per il ritrovamento di un cadavere nelle vicinanze di viale Europa. Si tratterebbe del corpo di un 40 enne che è stato trasferito all'obitorio del cimitero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno informato l'autorità giudiziaria. Non è escluso che la Procura di Ragusa disponga per questa mattina l'autopsia. Secondo quanto si apprende, il decesso potrebbe essere stato provocato da una overdose. Il cadavere era tra sterpaglie e rovi della zona.