Trovato il cadavere di un uomo in un campo scout di Vittoria

Vittoria - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno del campo scout sulla Vittoria- Santa Croce Camerina.

Il cadavere è stato portato nell’obitorio del cimitero di Vittoria, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal magistrato competente. Sono in corso indagini per accertare la causa del decesso dell’uomo.