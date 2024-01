Un incendio ha distrutto il Lido Sud a Marina di Modica

Modica - Il Lido Sud a Marina di Modica non c’è più. Le fiamme nella notte hanno completamente distrutto quello che per anni è stato un simbolo di estate per tantissimi modicani. Erano da poco passate le 3 quando la luce intensa delle fiamme ha rischiarato la notte di Marina di Modica bruciando 30 anni di storia, il locale che prima si chiamava Relax e più di recente Sud.

Un mese fa l'acquisto dello chalet da parte di un gruppo imprenditoriale. L’incendio al Sud arriva nel decimo anniversario dell'incendio che nell’estate del 2014 distrusse un altro ritrovo estivo, Itaparica.

Il comunicato dei Vigili del fuoco

La squadra operativa del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa è intervenuta a Marina di Modica per l'incendo sviluppatosi nello chelet "Lido SUD", ubicato sulla spiaggia, della frazione rivierasca. La struttura in legno è andata completamente distrutta, ed una bombola coinvolta nell'incendio è prima scoppiata e poi il contenuto esploso, senza arrecare ulteriori danni a cose o persone.

Sul posto personale della Polstato di Modica ora in attesa dei rilievi della scientifica, personale vigilfuoco ancora in sito per lo spegnimento degli ultimi focolai.