Ragusa - Un nuovo decesso porta i morti Covid nel ragusano a 386. I positivi sono 4293, di cui 4234 in isolamento, 50 ricoverati, 1 in foresteria. I positivi in più in un giorno sono 330.

I dati per Comune: Acate 55, Chiaramonte Gulfi 94, Comiso 248, Giarratana 9, Ispica 139, Modica 747, Monterosso Almo 7, Pozzallo 206, Ragusa 1482, Santa Croce Camerina 125, Scicli 247, Vittoria 875.