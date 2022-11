Ragusa - Oltre cento positivi in più nelle ultime 24 ore nel Ragusano e un nuovo decesso che porta il numero dei morti a 632. Nel report Asp del 29 novembre i positivi sono 884: 864 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 20 Acate, 22 Chiaramonte Gulfi, 33 Comiso, 0 Giarratana, 42 Ispica, 213 Modica, 1 Monterosso, 80 Pozzallo, 262 Ragusa, 21 Santa Croce, 77 Scicli, 86 Vittoria.