Un "subumano" sale sull’autobus: ma non dovevamo uscirne migliori? VIDEO

Roma – Ennesima aggressione omofoba in Italia, stavolta verbale: è avvenuta questa mattina a Roma, sul tram numero 3, che attraversa San Giovanni e i quartieri più centrali della capitale. Un ragazzo vede un uomo insultare una donna perché straniera e interviene per difenderla, divenendo a sua volta oggetto di violenti insulti di stampo omofobo.

Un terzo ragazzo interviene e riprende la scena per tutelarsi: “Vi posto questo scambio di parole appena avvenuto tra me e un subumano che è stato 20 minuti a insultare in modo razzista due turiste - scrive il giovane su Twitter, postando le immagini allegate -, lo scambio di parole si è poi trasformato in insulti omofobi verso un altro ragazzo e verso di me che ho cercato di difendere lui e le turiste”.