Una poiana attacca i bambini di un asilo in Sicilia

Aci Castello - Potrebbe essere sfuggito al proprietario, che lo deteneva comunque illegalmente, l’esemplare di "Poiana di Harris" che ad Aci Castello, in provincia di Catania, da alcuni giorni ha nidificato vicino la scuola materna "Maria Montessorì e attacca i bambini all’entrata e all’uscita da scuola. Qualche giorno addietro un bambino è stato ferito in fronte ed in una guancia ed è stato medicato in ospedale. Ma anche altri bambini avrebbero evitato per poco attacchi da parte del falco.

Il rapace, originario del continente americano, ha costruito il suo nido su una palma vicina. Apprensione tra i genitori dei bambini, che sono costretti a prendere i figli di corsa e riparandosi sotto gli ombrelli.

Tentativi sono in corso da parte della Guardia Forestale per catturare l'esemplare.