Una tredicenne in coma etilico dopo la festa in spiaggia

Rometta, Me - Una 13enne messinese è finita in coma etilico, dopo una festa in spiaggia a Rometta, ed è ora ricoverata al Policlinico universitario "Gaetano Martino" del capoluogo. E' successo domenica sera, nel corso di un affollato party in un lido locale: la ragazzina ha bevuto alcolici ed ha accusato un malore, accasciandosi a terra priva di sensi.

La giovane è stata soccorsa prima dai presenti e poi dai sanitari del 118, avvertiti dai partecipanti al raduno. Nelle ultime ore le sue condizioni sembrano essere migliorate, anche se i medici preferiscono tenerla ancora in osservazione in reparto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.