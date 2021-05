Va a fuoco un bus sulla Palermo-Catania, in salvo i passeggeri

Resuttano, Caltanissetta - In fiamme sulla A19 pullman, illesi i passeggeri. E' accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo l'autostrada Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Ponte Cinque Archi in direzione del capoluogo etneo.

L'autista del pullman dopo aver visto del fumo fuoriuscire dal vano motore è riuscito a fermarsi in una piazzola di emergenza, subito dopo lo svincolo di Resuttano e prima di quello di Ponte Cinque Archi, e a far scendere i passeggeri che sono rimasti illesi. Sul posto assieme alla polstrada del distaccamento di Buonfornello, gli uomini dell'Anas per regolare la circolazione stradale, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana per cercare di spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo.

Foto di repertorio