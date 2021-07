Va a fuoco una casa a Ispica, due anziani si rifugiano sul balcone

Ispica - Alle 15.54 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica è stata inviata a Ispica in via delle Sculture 10 lotto 22 per l'incendio di una abitazione.

Dalla sede centrale è stato altresì disposto l’invio di una autobotte per il rifornimento idrico e della autoscala, dato che giungevano notizie di due settantacinquenni che per paura si erano rifugiati nel balcone di casa propria al secondo piano e non volevano scendere dalle scale. Gli anziani sono stati recuperati con l’autoscala in dotazione e sono stati affidati alle cure del 118.

La ragazza presente nell’appartamento al piano primo degli edifici del lotto il cui incendio si è originato presumibilmente per cause elettriche, è stata ricoverata in ospedale per controlli.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile.